L’encan silencieux de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

À nouveau cet automne, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup vous invite à supporter ses actions en participant à son encan silencieux Place Saint-Georges. «Vous faites ainsi une réelle différence», a lancé comme message le Dr François Caron, vice-président de la Fondation.

Accessible par le biais de la plateforme électronique des Encans Jean D’Amour, l’encan débutera le mercredi 11 octobre, à compter de 9 h, pour se terminer le vendredi 22 octobre, à 21 h. Il y a plus de 40 000 $ en prix, allant de 500 à 5 000 $. Les différents lots offerts peuvent être consultés sur la page Facebook de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

«Une fois de plus nous avons été les témoins privilégiés de la grande générosité de nos entrepreneurs et commerçants», a mentionné le Dr Caron. «Bien que l’objectif principal derrière cette activité soit d’amasser des fonds afin d’investir dans divers projets en santé, la Fondation souhaitait aussi démontrer tout son appui et sa solidarité à notre communauté d’affaires», a-t-il poursuivi.

En 2020, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a notamment investi 50 000 $ pour améliorer le vécu des personnes âgées, entre autres au CHSLD de Chauffailles. L’organisme a également permis l’acquisition de tours d’isolement pour les équipements de protection personnelle pour le personnel de la santé, cela pour un montant de 10 000 $. À chaque année, la Fondation accorde une aide financière pouvant aller de 150 000 à 200 000 $. Tenant compte de la qualité des projets présentés, ses administrateurs ont l’intention d’injecter plus de 300 000 $ en 2021.

Bon nombre de donateurs et de commanditaires sont de retour pour ce 2e rendez-vous, dont le partenaire majeur, Bernard Simard, propriétaire des complexes Place Saint-Georges de Rivière-du-Loup et Cacouna. «C’est une cause de cœur soutenue par des gens de cœur», a souligné M. Simard qui par la même occasion a confirmé qu’il donnera à nouveau une somme de 15 000 $ l’an prochain, soit pour une troisième année consécutive. En 2020, l’encan silencieux a permis de récolter un montant net de 25 000 $ pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. «Nous espérons davantage cette année», a précisé Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation.

Alors que l’an dernier l’accent était mis sur le bien-être de nos personnes âgées, l’édition 2021 sera davantage sous le signe de la santé des femmes. Un groupe spécial a d’ailleurs été formé, cinq femmes ont décidé de donner temps et argent pour cette activité de financement. Il s’agit de : Stéphanie Bax de Keating, Manon Ouellet, Dre Stéphanie Bossé, Christine Desrosiers et Frédérique Guignard.

L’ajout d’équipements par la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup permet d’améliorer les services aux usagers et le bien-être des patients, il a également pour objectif de rendre notre région plus attirante pour les professionnels de la santé et de soutenir ceux qui sont déjà ici.

Notons finalement que les modalités quant à l’encan silencieux, de même que le lien Internet vers la plateforme de l’encan, seront disponibles dans les jours à venir sur la page Facebook de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.