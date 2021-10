Une formule hybride pour la 7e édition de La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie

Après l’édition virtuelle de l’an dernier, La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie revient les 15, 16 et 17 octobre prochains. Plus de 89 municipalités au Québec ont accepté de tenir cet événement qui entraîne les marcheurs sur un circuit de 5 km amusant, accessible à tous et gratuit.

Organisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et avec la participation de Rio Tinto et du Gouvernement du Québec, La Grande marche propose pour cette 7e édition une formule hybride qui permet de rallier encore plus de participants. Les marcheurs ont le choix de parcourir ensemble la boucle de 5 km organisée qui sillonne les rues emblématiques de leur municipalité, ou encore, ils peuvent prendre le départ de leur maison, à leur rythme et au moment de leur choix. Rappelons que l’édition virtuelle d’octobre 2020 avait joint plus de 236 000 marcheurs.

INSCRIPTION

En s’inscrivant gratuitement, les marcheurs peuvent vivre l’expérience ensemble, profiter de diverses fonctionnalités —dont le partage de photos et le visionnement de vidéos d’entraînement — et courir la chance de gagner l’un de 50 manteaux Grand marcheur. Les inscriptions sont obligatoires vu la capacité d’accueil limitée de chaque événement et peuvent être effectuées sur onmarche.com.

«J’ai très hâte de retrouver tous les ambassadeurs des saines habitudes de vie, indique Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi. Après des mois où la santé collective a été malmenée, il importe de nous rappeler que l’activité physique est l’un des meilleurs remèdes pour garder un esprit sain dans un corps sain et que la marche est l’exercice tout indiqué pour y parvenir, car tous peuvent la pratiquer. Je remercie les participants de leur implication et de leur enthousiasme, ainsi que les villes, de permettre ces grandes retrouvailles, tant attendues. Un merci tout particulier à nos partenaires de la FMOQ, dont le précieux soutien donne à La Grande marche toute sa pertinence.»

INITIATIVE CONJOINTE

Dans le cadre de leur partenariat avec Le Grand défi, les membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec remettent à leurs patients une ordonnance pour les inciter à faire le premier pas en participant à La Grande marche. Selon le Dr Louis Godin, président de la FMOQ, «pour nous, nul doute que la pratique de l’exercice physique constitue le traitement par excellence pour prévenir un large éventail de maladies importantes. Guérir oui, mais prévenir c’est mieux. Voilà pourquoi la FMOQ est fière de s’associer à La Grande marche depuis 2015.»

UNE PROGRAMMATION EXCITANTE

En plus des marches qui se tiendront dans les 86 villes et municipalités participantes, trois grands rassemblements auront lieu au Saguenay à la zone portuaire de Chicoutimi le 15 octobre, à Québec à la colline Parlementaire le 16 octobre et à Montréal à la place des Festivals le 17 octobre.

Boom Desjardins offrira une prestation musicale dans les trois villes. L’animation sera confiée à Josée Lavigueur au Saguenay, à Québec et à Montréal, ainsi qu’à Tobie Bureau-Huot à Québec et à Montréal.