Place aux jeunes Bas-Saint-Laurent dévoile une étude exclusive

Plus de 170 acteurs du milieu bas-laurentien ont participé au dévoilement des résultats du projet «Les facteurs d’attraction de la main-d’œuvre des étudiants universitaires de Montréal et de Québec envers le Bas-Saint-Laurent» mené par les chercheurs Frédéric Laurin et Marco Alberio, le 6 octobre dernier, à Rimouski. L’événement organisé par Place aux jeunes Bas-Saint-Laurent était présenté en mode hybride, soit en présentiel et en virtuel.

Cette recherche régionale exclusive est une première dans le domaine. Les résultats mettent en lumière ce que les jeunes recherchent en entreprise et en région, puis amènent de nouvelles pistes de sensibilisation et de solution afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et de la nécessité d'un Bas-Saint-Laurent toujours plus attractif.

Suite à cette présentation, plusieurs actions seront posées au cours des prochains mois. Il est possible de suivre la page Facebook Place aux jeunes Bas-Saint-Laurent pour rester à l'affût.