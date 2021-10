Onze semaines d’animations festives à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges

Les partenaires et le comité organisateur de la 2e présentation du Vent gourmand et des Espaces virevents dressent un bilan fort positif de l’imposante programmation festive qui prenait place à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges du 21 juin au 5 septembre dernier.

Pendant 11 semaines, de nombreuses animations culturelles et sportives ont lieu dans des espaces publics extérieurs permettant le respect des mesures sanitaires. Le parc de l’église de Trois-Pistoles et la Grève Morency de Notre-Dame-des-Neiges ont été les principaux lieux d’accueil des différentes activités appréciées.

En 2021, de nombreuses séances de zumba fitness et de strong nation avec Mélanie Perrin et des séances de cardio-exercice avec Guylain Landry ainsi que huit semaines de Vent de paroles avec les Compagnons du patrimoine vivant des Trois-Pistoles ont été présentées. Onze spectacles d’artistes locaux en formule pique-niques musicaux ont été organisés, dont cinq par la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles.

La Grève Morency a été aussi le théâtre d’après-midis d’initiation aux cerfs-volants acrobatiques et au frisbee golf avec Amusements Animafun. De danse clownesque et du cirque, du ciné-piano, du cinéma extérieur, un spectacle des Matamores et de Fleurs à la Grève Morency, des 5 à 7 du Périscope des Basques, un BBQ de la Boucherie Centre-ville et des dimanches avec le Marché public des Basques ont aussi eu lieu. La Chambre de commerce a fait tirer pour plus de 1 000 $ en prix de participation du public remis sous forme de certificats d’achat local et en cartes cadeaux dans différents commerces de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges.