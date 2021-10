Message du Capitaine Pisto de Trois-Pistoles

Les membres du comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles partagent avec la population une lettre reçue récemment du Capitaine Pisto, responsable et navigateur en chef du Santa Pistola. Il s’agit de la petite embarcation et son équipage de lut-marins qui ont passés l’été dans le parc de l’église de Trois-Pistoles, après avoir été rescapé par l’Héritage 1.

«Quel bonheur ce fut pour mon équipage et moi de faire votre rencontre pendant ces quelques semaines ‘’de saison estivale’’ dans la très belle communauté maritime et festive de Trois-Pistoles. Nous avons eu le privilège de vous partager un peu de notre vécu. Par moments, nous nous sommes presque crus des vedettes tellement nous avons été pris en photo… De plus, la programmation variée du Vent gourmand et des espaces Virevents nous a donné l’occasion d’assister à des évènements tous aussi captivants les uns que les autres. Quelle chance nous avons eue ! Mais voilà, le temps était venu pour nous de tirer notre révérence car l’automne sonne la fin de la récréation. Nous avons donc quitté la terre ferme et nous sommes retournés à notre mission première….et oui, la recherche du mythique Gobelet d’argent ! Gens des Basques et visiteurs, sachez que nous n’oublierons jamais notre séjour chez vous. Merci pour tout!»