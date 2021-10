Trajectoires Hommes du KRTB relance le projet «Un toit pour nous!»

Le projet «Un toit pour nous!» de l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB, qui vise la mise en place d’un nouveau service d’hébergement pour les pères avec enfants(s) et les hommes du KRTB, est relancé avec une belle nouvelle. L’organisme annonce avoir récemment fait l’acquisition de l’édifice situé au 148 rue Fraser, à Rivière-du-Loup.

Cette nouvelle a été partagée lors de l’assemblée générale annuelle par le directeur général Luc Laforest et le président Louis-Étienne Vigneault-Cadrin, le 27 septembre. Il s’agissait d’un «moment mémorable», puisqu’il l’achat d’un bâtiment représente, après plusieurs démarches et efforts, une étape importante vers la concrétisation du projet.

L’équipe de Trajectoires Hommes du KRTB se retrousse ainsi à nouveau les manches afin de poursuivre le travail pour «Un toit pour nous!», tout en maintenant les services habituels. La campagne de financement reprendra d’ailleurs sous peu avec l’arrivée d’un nouveau président d’honneur, ainsi que le retour de la chargée de projets, Hélène Lévesque.

Les personnes intéressées à suivre le projet sont invitées à le faire via la page Facebook de l’organisme. Il est aussi toujours possible de faire un don en visitant le www.canadon.org et rechercher l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB, puis cliquez sur faire un don. Vous recevrez votre reçu pour fin d'impôts.