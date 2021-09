Tel-jeunes élargit son offre de service

Dans le contexte de la rentrée scolaire, Tel-jeunes annonce aujourd’hui l’élargissement de son offre de service. En effet, suite à une démarche exhaustive sur les besoins des jeunes de 12 à 17 ans, l’organisme lance le nouveau forum «Espace TJ» où les jeunes peuvent anonymement poser et répondre à des questions dans un environnement conçu par et pour eux, ainsi que l’outil de clavardage «Jeune d’expérience», où il est possible d’échanger avec un pair formé par l'organisme.

«Les jeunes ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'on les comprend et qu’on a des ressources pour eux, adaptées à leurs besoins. Nous savons que chaque individu a une façon propre de demander de l’aide, que ce soit via le site Web et les médias sociaux ou en discutant avec des experts ou des pairs. Et c’est exactement dans cette lignée que nous avons adapté et développé ces nouveaux outils en ligne», a souligné Céline Muloin, présidente et directrice générale de la Fondation Tel-jeunes.

Une nécessité grandissante pour les ressources et contenus numériques a été reconnue dans les dernières années par l’organisme. En effet, depuis 2019, Tel-jeunes constate une augmentation constante de l’utilisation de ses ressources, notamment une hausse de 64% des visites sur son site Web.

DES SERVICES EMPATHIQUES

Les années d'expérience ont permis à Tel-jeunes de mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouve un jeune qui demande de l'aide. En collaboration avec Messier designers, Tel-jeunes a entamé une démarche de recherche empathique afin de préciser les postures adoptées par les ados en quête de soutien. Ces recherches ont dévoilé des besoins d’autonomie, de socialisation et de mentorat, et c’est dans cette perspective que les nouveaux services ont été développés. Par exemple, le forum «Espace TJ» donne un accès à de l’information au jeune qui désire trouver une réponse par lui-même, l'outil de clavardage «Jeune d'expérience» répond au besoin social d’échanger avec des pairs et les services d'interventions, eux, répondent au besoin d’être mentoré par un professionnel.

À ces nouveaux outils s’ajoute une foule de nouveaux contenus disponibles sur le site Web www.teljeunes.com et sur les médias sociaux Facebook et Instagram, dont une quarantaine de nouvelles capsules qui comprennent des témoignages et des séries éducatives permettant de répondre aux questions les plus souvent posées par les jeunes.

Rappelons que Tel-jeunes a reçu le 8 septembre dernier le coup de cœur du jury des Prix de l’impact social organisés par L’actualité et Credo. Ces prix visent à reconnaître les organisations qui font preuve d’innovation pour résoudre des questions sociales et environnementales importantes.

À PROPOS DE TEL-JEUNES

Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du Québec depuis 1991. Formé d’une équipe multidisciplinaire, Tel-jeunes s’assure de créer du contenu pertinent qui vient répondre aux questions et problèmes vécus à l’adolescence en plus d’offrir un service d’intervention professionnelle accessible tous les jours. Il est possible de consulter les contenus ou joindre l’équipe de Tel-jeunes sur le site Web teljeunes.com.