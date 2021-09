Femmessor devient Evol

Femmessor a procédé au dévoilement de son nouveau nom et de sa nouvelle identité de marque. En effet, l’organisation qui œuvre en entrepreneuriat depuis plus de 25 ans, se présente désormais sous le nom d’Evol.

Ces changements arrivent quelques mois après que l’organisation ait annoncé l’élargissement de son mandat ainsi que la création d’une toute nouvelle enveloppe de financement pour soutenir des entreprises à propriété diversifiée et inclusive qui génèrent un impact positif sur la société.

«Femmessor poursuit son évolution et avec Evol, nous avons la conviction d’avoir trouvé un nom qui incarne réellement l’ambition que nous poursuivons, soit celle de transformer l’économie en vue de la rendre plus inclusive, plus équitable et plus durable. Avec notre signature, “financer le changement”, notre organisation affirme haut et fort sa volonté de contribuer à la création, la croissance et l’acquisition d’entreprises qui sont dirigées et détenues par des entrepreneur.e.s qui représentent la pluralité des visages de notre société et qui proposent des modèles d’affaires différents, innovants et surtout, plus conscients», mentionne Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor, maintenant Evol.

Evol est un mot inspiré des termes évolution et envol. Le logo dessiné sur une pente ascendante traduit bien le fait que le soutien offert par l'organisation permet aux entrepreneur.e.s de s’élever. Quant à la couleur rouge, elle nous rappelle la passion qui anime ceux et celles qui décident d’entreprendre.

Rappelons que depuis son premier financement public en 2001, Femmessor a octroyé 31 M$ à 1 200 entreprises à propriété féminine, ce qui a généré 185 M$ en retombées d’investissement et a permis la création et le maintien de 6 035 emplois. À travers les années, ce sont 75 000 entrepreneures qui ont été touchées par les actions de l’organisation, présente dans les 17 régions du Québec.