Donner le sourire aux familles dans le besoin

Du 13 au 19 septembre prochains, la campagne des biscuits Sourire de Tim Hortons sera en vigueur dans deux franchises de la MRC de Rivière-du-Loup. Cette année, l’équipe de gestionnaires des restaurants de Rivière-du-Loup et de Saint-Antonin souhaiterait amasser plus de 15 000$, qui seront remis à la Maison de la famille du Grand-Portage pour une huitième année consécutive.

Sandra Savoie, copropriétaire des restaurants Tim Hortons, affirme que la campagne n’avait peu ou pas de succès avant qu’ils s’associent avec la Maison de la famille du Grand-Portage il y a huit ans. «Ça ne marchait pas. Ça a vraiment commencé quand on s’est associé avec la Maison de la famille. D’année en année, on le fait connaître. Dominique s’en occupe beaucoup, c’est son bébé», a-t-elle avoué.

Dominique Michaud, directrice générale des deux franchises, est du même avis. «La Maison de la famille, ça touche à tout le monde ici. Ça touche même nos employés.» L’organisme, qui vient en aide aux familles de Rivière-du-Loup, offre aux parents vivant des situations de vulnérabilité, du soutien, de la nourriture, de même que plusieurs fournitures, telles que des couches, des vêtements pour enfants ou du matériel scolaire, et ce, sans frais.

Pour la directrice générale de la Maison de la famille du Grand-Portage, France Rousseau, la levée de fonds avec les biscuits Sourire représente une grande partie des dons amassés pour l’OSBL au cours de l’année. «Au Tim Hortons, quand il y a un objectif à atteindre, on l’atteint. Ces sommes-là sont partagées dans nos actions auprès des familles. À travers nos activités, nos services ou du soutien pour elles».

Bien que la campagne exige plusieurs efforts de bénévoles et d’employés du Tim Hortons, il n’y a que du positif qui ressort de celle-ci à chaque année, selon les organisatrices. En effet, à chaque édition, les deux gestionnaires des restaurants Tim Hortons se fixent des défis et des objectifs à atteindre, et se réjouissent de la participation active des entreprises et des citoyens du KRTB. «Il y a un esprit de solidarité pour les familles. Tout le monde embarque», a mentionné Sandra Savoie.

Du 13 au 19 septembre, les entreprises de la région sont invitées à commander leurs boîtes de biscuits Sourire en grand nombre. «Les entreprises se relancent entre elles. C’était rendu que certains avaient acheté 9 ou 10 douzaines de biscuits», a raconté Dominique Michaud, qui s’occupe davantage du volet entreprises de la campagne. Les commandes de plus de six boîtes peuvent être livrées par l’équipe organisatrice en contactant Mme Michaud par courriel [email protected] ou par téléphone au 418 868-7280.

Pour les citoyens, des tirages sont également offerts à tous ceux qui publieront une photo en ligne avec leur biscuit Sourire. Entre autres, des bons de 100$ chez Tim Hortons ou d’autres commerces locaux seront tirés à chaque jour parmi les participants.

Le succès des biscuits Sourire ne pourrait être possible sans l’aide des bénévoles d’année en année. «Pour ceux qui sont intéressés à aider dans la confection des Sourires, ils doivent communiquer avec La Maison de la Famille du Grand-Portage et me parler directement,» a indiqué France Rousseau. Cette dernière souligne qu’une dizaine de bénévoles sont requis chaque jour de la campagne afin d’assurer sa réussite.