Câlisse, tabarnak, ciboire! Vous connaissez?

Comme tout bon Québécois, vous avez assurément entendu ces mots ou peut-être même les utilisez-vous vous-mêmes! Mais savez-vous vraiment ce qui signifient ces mots, que représentent-ils? C’est dans le cadre des journées du patrimoine religieux que la Fabrique de Sainte-Françoise vous propose de venir découvrir les différents instruments et vêtements liturgiques qui sont utilisés lors des célébrations religieuses.

Cette activité aura lieu le dimanche 12 septembre à compter de 13 h 30 et durera environ une heure. Pour ceux qui le préfèrent, une période pour la visite libre de l’église sera offerte après l’activité jusqu’à 15 h 30. C’est donc une journée à inscrire à votre agenda, le dimanche 12 septembre dès 13 h 30. Les recommandations de la Santé publique seront appliquées.

Sur place, le livre «Sainte-Françoise, 125 ans d’histoire» sera offert au cout de 50 $. Généreusement illustré de photos d’époques et de photos plus récentes, ce livre vous enrichira à la fois sur l’histoire de la paroisse et celle de la municipalité. De plus, les personnes intéressées pourront allumer des gros lampions au cout de 5 $ chacun ou des petits pour 1 $ seulement.