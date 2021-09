Le premier salon dédié à la robotique dans l’Est-du-Québec et au nord du Nouveau-Brunswick

La pénurie de main-d'œuvre pousse les entreprises manufacturières à se tourner vers la robotique industrielle pour poursuivre leur croissance. Pourtant, seulement 14 % des entreprises manufacturières profitent d’opérations industrielles robotisées.

Le Groupe FP Technologies désire renverser ces statistiques en démontrant aux industries du Bas-Saint-Laurent et du nord du Nouveau-Brunswick que la robotique industrielle est beaucoup plus accessible qu’on ne pourrait le croire. L’automatisation d’opérations en usine s’adresse autant aux très petites entreprises qu’aux grandes industries, et ce, dans tous les secteurs d’activité. C’est pourquoi le Salon de la Robotique ira à la rencontre des industries afin de présenter tous les services offerts en région pour leur donner accès à des solutions industrielles innovantes et performantes.

C’est sous le thème «Manque de main-d’œuvre? Embauchez un robot!» que Le Salon de la Robotique se déroulera en visitant 4 villes en 4 jours: Saint-Jean-Port-Joli, le 21 septembre; Rivière-du-Loup, le 22 septembre; Edmundston, le 23 septembre; Rimouski, le 24 septembre.

Dans le but de présenter un événement complet, le salon accueillera des exposants de différents secteurs d’activité qui facilitent l’implantation de nouvelles technologies dans les industries : fournisseurs en automatisation et robotisation qui présenteront différentes solutions industrielles, organismes d’aide financière et technique pour accompagner les entreprises désirant automatiser leurs opérations, centres d’études offrant de la formation en robotique pour permettre aux travailleurs d’opérer ces nouvelles technologies.

La liste des exposants ainsi que les informations concernant cet événement peuvent être consultées sur le site https://optimach.ca/salon-de-la-robotique/

Grâce à la collaboration des SADC et des Chambres de commerce des 4 secteurs visités, les industries recevront prochainement une invitation spéciale pour visiter le Salon de la Robotique. Le Salon de la Robotique est rendu possible grâce à la participation financière de la SADC de Témiscouata, la MRC de Témiscouata et la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

Depuis 1998, Groupe FP Technologies consacre ses opérations à l’optimisation de la productivité pour les industries. Sa division OptiMach conçoit et intègre des solutions industrielles adaptées aux réalités des entreprises dans toutes les régions du Québec.