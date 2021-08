Le port du masque obligatoire au Cégep de Rivière-du-Loup

Le premier ministre du Québec, François Legault, en a fait l’annonce lors de son point de presse le mardi 17 aout en après-midi, le port du masque sera obligatoire dans les établissements d’enseignement supérieur en tout temps. Ainsi, les étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup devront porter un couvre-visage en classe.

Il s’agit d’un revirement de situation puisque le port du couvre-visage n’était obligatoire que dans les espaces et les aires communes. «Région par région, on n’exclut pas que les recommandations soient différentes d’une région à l’autre, sauf pour les cégeps et les universités», a confirmé M. Legault.

Le premier ministre a rappelé que ces étudiants provenaient de plusieurs régions différentes, y compris de pays étrangers. «Quant à la situation dans les écoles primaires et secondaires, la santé publique va nous faire une recommandation au cours des prochains jours», a précisé M. Legault.

Ce dernier n’a pas fermé la porte à ce que le masque soit obligatoire dans les classes primaires et secondaires ainsi que dans les services de garde. «Il n’est pas question de prendre de risque, on veut être prudent.» Rappelons que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas vaccinés.

De son côté la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) s’est réjouie de l’annonce qui estime que cette mesure permettra de compléter la session d’automne en présentiel. «La FECQ s’en voit rassurée et espère que cette mesure permettra d’éviter un va-et-vient entre l’enseignement présentiel et l’enseignement à distance.»