La forêt à boire et à épicer à la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue

En cette année de légère reprise des activités culturelles, la Chapelle au Pied-du-Lac, située au 27, rue St-Pierre à Rivière-Bleue, offre à la population locale et régionale la possibilité de participer à l’atelier La forêt à boire et à épicer! le 21 aout à partir de 10h.

Notre cuisine québécoise, de par son histoire, utile beaucoup d’aromates venus de l’Est. La forêt regorge toutefois de goûts et de saveurs tout aussi généreux qu'inattendus, qui sauront ravir vos papilles et donner un renouveau à nos plats. De la limonade aux tisanes, de la pousse de conifères aux grains d'arbustes jusqu'aux fleurs, les participants à cet ateliers seront invités à déguster, identifier et à se familiariser avec quelques principes de transformation de végétaux sauvages. Cet atelier de trois heures qui apportera la forêt à votre table sera offert par Nadia Vaillancourt, propriétaire de la compagnie Saveurs indigènes.

Pour réservation ou informations supplémentaires, prière de communiquer avec Ruth Lepage au 418 955-9889 ou à [email protected] À noter que deux ateliers de mycologie pour débutants et intermédiaires sont prévus le 18 septembre.