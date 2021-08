Simon Bérubé candidat à l’investiture du Bloc québécois

Natif de Saint-Pacôme, l’ancien journaliste Simon Bérubé a présenté le 3 aout sa candidature à l’investiture du Bloc québécois dans Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me porte candidat du Bloc québécois pour représenter les intérêts des gens de ma région à Ottawa et faire valoir leur point de vue dans la capitale fédérale». Ayant travaillé dans plusieurs médias ayant couvert les quatre MRC de la circonscription, Simon Bérubé est demeuré bien informé des enjeux touchant la circonscription. La carrière qu’il mène depuis 11 ans en relations internationales lui a d’ailleurs permis de travailler sur divers enjeux touchant directement les intérêts de la circonscription, notamment le bois d’œuvre et la gestion de l’offre.

«Partout où je suis passé, j’ai parlé avec passion de ma région natale et des enjeux qui touchent directement les gens de chez nous. Je veux que notre voix, dans toute sa diversité, soit fortement entendue à Ottawa, sans compromis. Le Bloc québécois est le meilleur véhicule pour obtenir des résultats concrets pour notre circonscription».

Simon Bérubé peut d’ailleurs compter sur l’appui de Paul Crête qui a été député de la circonscription pendant plus de 15 ans «Simon possède toutes les qualités nécessaires pour se mettre au service de la population dans Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup. J’ai très hâte de travailler avec lui pour la campagne à venir.»