Visite d’Isabelle Malo au Manoir Héritage

En tournée régionale dans le Bas-Saint-Laurent, la présidente et directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a réalisé une visite de courtoisie au Manoir Héritage de Trois-Pistoles, le 29 juillet dernier. Cette occasion lui a permis d’échanger avec Éric Duchesne, le président de gestion RPA et propriétaire de la résidence, ainsi que d’autres membres de la direction.

Selon M. Duchesne, cette rencontre a été une opportunité pour souligner la collaboration qui a eu lieu lors de l’éclosion de COVID-19 survenue en mai. Elle a également permis de reconnaitre le dévouement et le travail des employés et intervenants tout au long de cette épreuve qui a permis de consolider la collaboration entre le CISSS du Bas-Saint-Laurent et le Manoir Héritage.

Lors de la discussion, les parties ont également partagé leurs visions et leurs engagements à offrir aux ainés de la région un accès à des services de qualité adaptés aux besoins d’une population vieillissante. Il faut dire que la région fait face à plusieurs enjeux en matière d’hébergement et de services spécialisés pour les ainés.

Rappelons que le Manoir Héritage a annoncé dernièrement son projet d’agrandissement de 23 M$ qui permettra d’offrir des services évolutifs et d’accroitre l’offre d’hébergement de plus de 150 unités pour des ainés autonomes en matière d’appartement 3½ et 4½. Le projet d’agrandissement, prévu en 2022, accueillera également 15 nouveaux lits en Ressources intermédiaires.

À l’automne 2021, le Manoir Héritage ouvrira également une aile prothétique permettant d’accueillir une clientèle aux prises avec des déficits cognitifs dans un milieu de vie sécuritaire conçu et adapté à sa réalité.