Pari réussi pour le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue

L’audace du comité organisateur du Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue, a permis d’atteindre l’objectif d’offrir des retrouvailles bien méritées dans la bonne humeur et dans un cadre sécuritaire. L’édition dite prohibée du Festival du Bootlegger a été couronnée de succès tant au niveau du nombre de personnes présentes qu’à celui du degré de satisfaction exprimé par les festivaliers.

La gestion des mesures sanitaires a fait en sorte qu’une programmation plus modeste attendait les habitués de ce festival. Le spectacle du vendredi soir composé entre autres du groupe Karma Kameleons suivi de la formation Three of US a insufflé une énergie à la foule rendant cette soirée inoubliable. Le traditionnel souper côtes levées a été lui aussi un franc succès, organisé cette fois par le Service ambulancier du Transcontinental avec la touche locale bien particulière de Pat BBQ.

Le Festival du Bootlegger, c’est aussi un plongeon dans l’ancienne histoire de l’alcool, soit la prohibition, le trafic d’alcool, le bootlegging. Aujourd’hui, fait remarquer Claudie Levasseur, membre du comité organisateur, ce n’est plus caché de faire de l’alcool. La nouvelle histoire est celle de ces Bootleggers des temps modernes qui ont créé des distilleries et qui offrent des produits qui permettent de faire connaitre des saveurs originales aux visiteurs. Bien qu’on soit loin des rassemblements des éditions antérieures, l’organisation est satisfaite de la solidarité et de l’enthousiasme déployé par les collaborateurs du Festival. Dans le contexte, plusieurs festivaliers ont salué l’audace, l’esprit d’initiative et le courage des organisateurs. Que ce soit la brigade des pompiers, le Service ambulancier du Transcontinental et bien des bénévoles, des entreprises et des organismes du milieu. Bref, tout le monde y a mis du sien, dame nature aussi et tous se sentent revigorés pour une édition tout aussi enlevante en 2022.