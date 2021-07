Assemblée citoyenne spéciale à propos du logement dans les Basques

La MRC des Basques connait une crise de logement depuis un certain temps déjà. Il s’agira du sujet de la toute première assemblée citoyenne de 2021 qui aura lieu au Caveau des Trois-Pistoles, situé au 21, rue Pelletier le 22 juillet prochain dès 19h.

Le comité organisateur des Assemblées citoyennes des Basques souhaite recueillir les perspectives de la population, leurs informations et leurs solutions concernant la thématique du logement. «Plusieurs témoignages démontrent les difficultés à trouver un logement abordable et de qualité dans la région des Basques», ajoute Alyssa Symons-Bélanger des Assemblées citoyennes des Basques. Une deuxième assemblée sera tenue sur le même sujet à l’automne, pour ceux et celles qui ne seront pas disponibles cet été.