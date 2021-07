Bilan positif pour la Vente Soleil 2021 du Transcontinental

Du 8 au 10 juillet, les 22 entreprises partenaires ont connu un très fort achalandage lors de de la Vente Soleil, un évènement annuel d’envergure faisant la promotion de l’achat local et de la reconnaissance envers la clientèle. Les clients ont pu profiter des diverses promotions et de l’excellent service offert par ces commerçants de Saint-Athanase, Pohénégamook et Rivière-Bleue.

En nouveauté cette année, les consommateurs devaient faire des achats parmi quatre entreprises partenaires différentes et compléter un passeport afin d’être éligibles au tirage du grand prix de 500 $ ainsi qu’aux prix secondaires de 250 $ et 100 $. Au terme de l’activité, 362 passeports se sont retrouvés dans le baril. Le tirage a été effectué le 12 juillet dernier à l’édifice municipal de Rivière-Bleue par Louise Labonté, présidente de la Corporation de développement économique du Transcontinental, Claudie Levasseur, directrice générale et Sébastien Ouellet, agent de développement et des communications, tous deux pour la Municipalité de Rivière-Bleue.

Les gagnants sont : André Pelletier, qui a remporté le grand prix de 500$, Sylvie Desjardins, qui a mis la main sur le prix de 250 $ et Chantal Therrien, gagnante du prix de 100 $. Les prix de participation étaient offerts par la Corporation de développement économique du Transcontinental, organisme coordonnateur de l’évènement. La CODET tient à remercier les 22 entreprises partenaires de l’évènement, les clients la MRC de Témiscouata, la Ville de Pohénégamook et les municipalités de Rivière-Bleue, Saint-Athanase et Saint-Marc-du-Lac-Long.