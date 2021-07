Une fête pour les 100 ans du Pont du Collège

Une fête est prévue les 30 et 31 juillet prochains afin de souligner le 100e anniversaire de la construction du Pont du Collège, connu aussi sous le nom de Pont Couvert de Saint-Onésime-d’Ixworth.

Afin de donner un avant-goût des festivités, le groupe musical Production B.R.B. circulera dans les rues de la municipalité le 30 juillet à compter de 18 h et sera dans le stationnement de l’église entre 19 h 15 et 20 h 30. De l’animation accompagnera le « band » tout au long de sa prestation de musique populaire.

Le 31 juillet, à compter de 14 h, il y aura de l’animation musicale sur le site du pont couvert. Suivra à 15 h une cérémonie protocolaire au cours de laquelle les grandes lignes de l’histoire de cette infrastructure unique au Kamouraska seront retracées. Un lancement mystère aura aussi lieu à cette occasion et des articles promotionnels seront en vente.

Un souper de longe de porc sera servi avec la collaboration du Club Hiboux à compter de 17 h. Les billets pour le repas sont en vente au coût de 17 $ et ils seront disponibles au bureau municipal, auprès des conseillers et à l’épicerie NJL. Un service de bar sera offert par le Club Hiboux pendant tout l’évènement. Pour réservation, il faut téléphoner au 418 856-3018.

De 19 h à 21 h, pour clôturer la soirée, Émile Lizotte présentera un spectacle tout en musique au pont couvert à partir de 19 h.

Toute la population Saint-Onésimienne et des environs est invitée à vivre un moment historique les vendredi et samedi 30 et 31 juillet prochains.