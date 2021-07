Wi-Fi public accessible à Saint-Pascal

La Ville de Saint-Pascal a procédé à l’installation de deux points d’accès public à Internet sans fil sur son territoire.

Dans le but de favoriser l’accès à Internet pour les besoins sporadiques des pascaliennes et pascaliens en plus d’accommoder les touristes durant la haute saison, la Ville de Saint-Pascal a installé des points d’accès à deux endroits sur son territoire.

Le premier site desservi est le bureau d’information touristique situé au 215 rue Rochette. Même si l’horaire du bureau fonctionne selon un horaire réduit pour cette année, le service est accessible via le stationnement. Les détails concernant le bureau d’information touristique sont disponibles au www.villesaintpascal.com sous l’onglet Tourisme.

Le nouvel hôtel de ville, situé au 465 rue Taché, est l’hôte du deuxième point d’accès. Celui-ci couvre l’avenue de l’Église ainsi que le terrain situé en façade de l’immeuble. Les exposants et les visiteurs du Marché Public pourront bénéficier de ce service autant pour le fonctionnement des points de vente que pour la navigation.

La Ville invite les citoyens à faire connaître ce service auprès des visiteurs au cours de la belle saison.