Grand concours Du jardin dans ma ville : votez pour votre projet de verdissement municipal préféré

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Ville de La Pocatière annonce sa participation au grand concours Du jardin dans ma ville, réservé aux municipalités Fleurons du Québec.

En récoltant le plus de votes possible d’ici le 17 septembre 2021, La Pocatière court la chance de gagner la visite de l’équipe de professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de cet événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu public ou communautaire de la Ville, ajoutant une touche de vert à notre environnement.

Pour connaître les projets d’aménagement inscrits au concours et voter en ligne, rendez- vous dès maintenant au dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/. Profitez également de votre visite sur ce site pour découvrir une foule d’informations sur le jardinage : concours, histoires à succès, astuces et conseils de professionnels... à partager avec vos proches.

Initié par les Fleurons du Québec, en collaboration avec la campagne de promotion Du jardin dans ma vie, le MAPAQ, Rocvale, Les Épandages Robert et le Centre de formation horticole de Laval, le concours Du jardin dans ma ville vise à promouvoir le jardinage et à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces verts dans toutes les régions du Québec.