Le Festival du Bootlegger est de retour en version prohibée

C’est du 23 au 25 juillet que se tiendra la 12e édition du Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue, présentée par la caisse Desjardins Transcontinental-Portage. La version, dite prohibée, sera l’occasion pour les gens de se réapproprier leur festival et une partie de leur histoire peu banale, relatant l’épopée des contrebandiers d’alcool durant la prohibition des années 1920.

Plusieurs activités sont au programme. Le vendredi sur la scène NBG/Groupement forestier du Témiscouata, le spectacle sera composé de deux formations musicales qui ont laissé une trace indélébile dans la région dans les dernières années, soit le groupe Karma Karmeleon et le groupe Three of us. Ce dernier sera d’ailleurs de retour le samedi soir en version gratuite, pour le plus grand plaisir de ses fans. Réserver sa place, même pour le spectacle gratuit, est obligatoire sur le pointdevente.com.

Autre classique de ce Festival, le Souper côtes levées sera de retour le samedi en collaboration avec les Services Ambulanciers du Transcontinental, et ce, en formule pique-nique extérieur.

Et comme le Festival du Bootlegger n’arrive jamais sans un raconteur d’anecdotes et d’histoires en lien avec le bootlegging, le conteur Steve Bernier viendra chatouiller les oreilles et le cœur des festivaliers avec des légendes locales rocambolesques.

Avec humour, les organisateurs du festival ont décidé d’appliquer le mot «prohibé» à cette édition, puisque plusieurs éléments, habituellement présents au festival, ont été écartés attribuables aux mesures sanitaires en vigueur. Or, il y a aura des chansonniers, tous des talents locaux, le traditionnel tournoi de balle du bootlegger, un trampoline géant, des jeux d’eau, de la bonne bouffe, des cocktails concoctés avec des alcools québécois et tout ce qu’il faut pour se mettre en mode retrouvailles, de dire Sébastien Ouellet, membre du comité organisateur qui espère par-dessus tout avoir la collaboration de Dame Nature.

Les billets sont en quantité limitée et disponibles uniquement en ligne sur pointdevente.com. Cette façon de faire facilite la traçabilité des participants, tel que requis par le plan de mesures sanitaires. Surveillez la page Facebook du festival pour en savoir plus.