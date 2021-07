Un projet de marché mobile au Témiscouata

La Corporation Verger patrimonial du Témiscouata souhaite mettre en service, dès septembre prochain, un «Marché mobile». Dans le but de financer en partie ce projet, elle lance en collaboration avec la Ruche Bas-Saint-Laurent et la SADC de Témiscouata, une campagne de financement participatif intitulée «Du frais tout près».

Le marché mobile est un commerce d’alimentation ambulant qui ira à la rencontre des consommateurs. Il s'installera, selon un horaire régulier, à des endroits stratégiques dans certaines municipalités du Témiscouata soient celles où il y a absence de commerce d’alimentation ou bien une offre très limitée pour les citoyens. Ce service est appelé à desservir éventuellement d’autres municipalités limitrophes à la MRC de Témiscouata.

La campagne de financement se tiendra jusqu’au 15 aout 2021, l’objectif fixé est de 25 000 $. Pour chaque dollar amassé auprès des contributeurs, le Fonds Moins c’est + de Recyc-Québec injectera 0.50 $ dans la campagne, jusqu’à concurrence de 12 500 $. Chaque contribution des donateurs est associée à une contrepartie récompensant du coup, la bonne action. Vous pouvez accéder à la campagne sur le site de La Ruche www.laruchequebec.com/marchemobile ainsi que sur la page Facebook du Verger patrimonial du Témiscouata.

«Depuis quelques années, on observe une demande grandissante pour des produits alimentaires locaux, diversifiés, de qualités, frais et différenciés, ainsi qu’un intérêt croissant des consommateurs pour l’origine des aliments qu’ils achètent», déclare Francine Caron, présidente du Verger patrimonial du Témiscouata. «Ce courant pour l’achat local, bien que présent avant, a grandement gagné en importance avec la crise causée par la COVID-19. Or, pour que les aliments parviennent facilement jusqu’aux tables des consommateurs de la région, nombreux sont les défis. Le projet de Marché mobile se veut une formule innovante afin de rapprocher à la fois les citoyens d’une offre alimentaire diversifiée et saine tout en développant un nouveau débouché commercial pour les entreprises bioalimentaires de la région.»

«En investissant dans cette campagne de financement participatif, vous aidez des collectivités rurales à demeurer dynamiques et attractives, car les citoyens auront par le Marché mobile un accès à un service alimentaire de proximité. De plus, vous ouvrez la voie à un nouveau bassin de consommateurs pour les producteurs et transformateurs bioalimentaires de la région, assurant ainsi leur croissance. Tous ensemble, contribuons à nourrir nos communautés sainement et équitablement», mentionne Vallier Daigle, président de la SADC de Témiscouata.