Eau de baignade d’excellente qualité pour plusieurs plages de la région

Avec l’arrivée des temps chauds, les vacanciers et les citoyens cherchent à se rafraîchir en sautant à l’eau. Ces derniers seront ravis de savoir que leur baignade pourra se faire, pour plusieurs plages et plans d’eau de la région, dans une eau d’excellente qualité.

D’après le programme Environnement-Plage du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec qui calcule la cote bactériologique des plages publiques et de leur eau de baignade, la plage municipale de Dégelis (lac Témiscouata) détient une note parfaite, tout comme la plage du camping du lac de l’Est à Mont-Carmel. La plage municipale de Pohénégamook (lac Pohénégamook) ainsi que celle de Saint-Juste-du-Lac (lac Témiscouata) ont aussi obtenu la cote A, la plus haute pouvant être décernée.

Concernant la plage municipale Bon Aire à Packington (lac Jerry), la plage du Camp musical à St-Alexandre-de-Kamouraska (rivière Fourchue) ainsi que les plages municipales de Cabano et Notre-Dame-du-Lac situées à Témiscouata-sur-le-Lac, les données de classification bactériologiques ne sont pas encore disponibles.

Les derniers résultats seront dévoilés au cours de l’été. Les échantillonnages se déroulent de la mi-juin à la fin août. En attendant, les usagers peuvent se référer aux sites internet des plages participantes qui indiquent, parfois, la qualité de leur eau de baignade à la suite de tests additionnels.

Rappelons aussi qu’à tout moment, il faut éviter de boire l’eau de baignade.