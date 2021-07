Des résultats positifs liés aux actions d’immigration et d’intégration dans le Bas-Saint-Laurent

Depuis l’annonce en août 2019 de son déploiement historique dans toutes les régions du Québec ainsi que de la bonification de ses services, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration est fier des retombées qu’ont générées jusqu’à présent les différentes initiatives locales permettant d’aider les personnes immigrantes de la région du Bas-Saint-Laurent à bien s’intégrer dans la collectivité.

La Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine peut compter, au Bas-Saint-Laurent, sur une équipe de trois conseillères et conseillers en immigration régionale et trois agentes et agents d’aide à l’intégration. Ces derniers œuvrent dans quatre points de services situés dans les bureaux de Services Québec de Rimouski, de Rivière-du-Loup et de Matane. Cette équipe offre un accompagnement personnalisé et de proximité aux entreprises et elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires et les organismes communautaires. Elle offre également les services d’Accompagnement Québec aux personnes immigrantes qui s’établissent dans le Bas‑Saint‑Laurent pour évaluer leurs besoins, produire un plan d’action individualisé, les diriger vers les services appropriés offerts dans la région et effectuer un suivi des démarches réalisées.

La stratégie d’intervention territoriale du Ministère permet de positionner l’immigration comme l’une des solutions à privilégier pour pourvoir les besoins de main-d’œuvre dans les régions du Québec, fournir une relève entrepreneuriale et permettre la création d’entreprises.

Du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, le Ministère a investi dans le Bas-Saint-Laurent un peu plus de 3,2 M $ auprès de différents acteurs du milieu, incluant des organismes communautaires, des municipalités régionales de comtés (MRC) et des municipalités dans le cadre des programmes Mobilisation-Diversité, d’Appui aux Collectivités et d’Accompagnement et soutien à l’intégration. Ces actions ont contribué à faciliter l’intégration en français des personnes immigrantes et à favoriser leur établissement durable dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Ce sont plus d’une centaine d’actions locales positives et dynamiques qui ont pu être réalisées dans la région du Bas-Saint-Laurent en partenariat avec les municipalités et les MRC du territoire ainsi que des organismes comme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent, le Carrefour Jeunesse-Emploi Mitis, le Centre local de développement de Rivière-du-Loup, Projektion 16-35, Service Accès-Emploi et le Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie.

Depuis le déploiement régional, ce sont 76 employeurs de la région du Bas-Saint-Laurent qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé offert par les conseillères et les conseillers en immigration régionale et en recrutement international du Ministère. Deux outils complémentaires d’aide au recrutement sont à leur disposition pour répondre à leurs besoins de main-d’œuvre : le Portail employeurs, un service gratuit offert directement aux entreprises et les Journées Québec dont les activités de recrutement à l’étranger ont repris en mode virtuel depuis octobre 2020.

De plus, les conseillères et les conseillers assurent l’encadrement des ententes pour la promotion et la mise en œuvre des activités favorisant la pleine participation et l’inclusion des personnes immigrantes dans la collectivité.