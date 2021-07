Retour sur la dernière année pour le Centre-Femmes La Passerelle

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska a tenu son assemblée générale annuelle le 22 juin dernier. Devant une trentaine de femmes du Kamouraska participant autant en présentiel qu’en ligne, le conseil d’administration et l’équipe du Centre-Femmes ont présenté aux membres le bilan des activités de l’année 2020-2021. Pour sa part, la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton a divulgué les détails du rapport de l’auditeur des états financiers se terminant le 31 mars 2021 et a annoncé pour l’organisme un excédent de 1 801 $.

« Malgré la pandémie, le Centre-Femmes La Passerelle a été très actif. Des ressources et des services essentiels étaient bien en place pour les femmes du Kamouraska afin de répondre aux besoins croissants en accompagnement individuel. La COVID-19 met à rude épreuve les relations de couple et familiales chez plusieurs femmes de la région », mentionne la coordonnatrice, Mme Pascale Dumont-Bédard.

Au cours de l’année 2020-2021, on constate que les femmes du Kamouraska ont eu grandement besoin des services du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska et qu’au total, ce sont 1 389 femmes qui ont été rejointes par l’équipe dont 532 en accompagnement individuel. Les demandes étaient principalement associées à l’obtention de soutien parce qu’elles vivaient soit de la violence, soit des relations familiales difficiles, soit pour briser l’isolement. Plusieurs ajustements ont également dû être apportés pour respecter l’ensemble des mesures sanitaires du gouvernement du Québec.

Des nouvelles ressources sont arrivées au Centre-Femmes en 2020-2021, dont Mme Isabelle Després, intervenante, ainsi que Mme Pascale Dumont-Bédard, coordonnatrice.

Au conseil d’administration, le Centre-Femmes La Passerelle accueille quatre nouvelles administratrices soit Mmes Claire Lajoie, Catherine D. Lévesque, Réjeanne St-Pierre et Hélène Michaud. Elles se joignent donc à Mmes Anne Leblanc, Judith Gorman et Claudette Morin. De nouvelles responsabilités sont ainsi attribuées à Mmes Anne Leblanc, nouvelle présidente, Judith Gorman, trésorière, Hélène Michaud, vice-présidente et Catherine D. Lévesque qui agira comme secrétaire. Motivé et hautement dynamique, le nouveau conseil d’administration procédera au cours de l’année 2021-2022 à l’élaboration d’une planification stratégique pour le Centre-Femmes La Passerelle.