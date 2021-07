Avis important aux usagers de la Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon

À partir du 2 juillet 2021, les usagers de la Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon ne seront plus autorisés à demeurer dans leur véhicule pendant la traversée.

Cette permission exceptionnelle, en vigueur depuis le début de la pandémie, ne sera donc plus en force. Les usagers devront se rendre sur les ponts supérieurs tout en respectant les mesures de distanciation.

D’autre part, à partir de la même date, les véhicules récréatifs (VR) avec des réservoirs de propane de plus de 65 litres seront à nouveau autorisés à bord du NM Trans-St-Laurent.

Par ailleurs, le port du masque demeure obligatoire en tout temps dans les gares et à bord du navire, incluant les ponts extérieurs, et ce, pour les personnes de plus de 10 ans. Il est également strictement interdit de fumer partout à bord du navire.