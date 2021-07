La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk tiendra une commémoration silencieuse en mémoire des enfants autochtones disparus, des survivants des pensionnats et de leurs descendants aujourd'hui le 1er juillet à 16 h sur le site du Pow Wow près du parc de la Fontaine Claire à Cacouna.

Un cèdre, symbole de guérison, sera planté et les membres du grand public sont invités. Cette cérémonie fait suite à la découverte des restes de 215 enfants à la fin du mois de mai dernier en Colombie-Britannique et de 751 tombes anonymes la semaine dernière en Saskatchewan et qui ont ébranlé tout le pays.

Plusieurs municipalités au Canada notamment dans l’ouest du pays ont annulé les célébrations de la Confédération en signe de solidarité avec les communautés autochtones. De son côté, le premier ministre Justin Trudeau a aussi confirmé que le drapeau du Canada qui trône au sommet de la tour de la Paix du parlement demeurera en berne y compris pendant la fête du Canada, afin de rendre hommage aux victimes.