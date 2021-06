Modification à l’horaire des bureaux administratifs pour la fête du Canada

La Ville de Rivière-du-Loup désire aviser les citoyens que ses bureaux administratifs seront ouverts ce jeudi 1er juillet jusqu’à 12 h, mais seront plutôt fermés le vendredi 2 juillet.

Quant à elle, la bibliothèque Françoise-Bédard sera fermée le 1er juillet, puis accessible dès le lendemain selon les heures régulières pour la période estivale.

Le jour férié n’a par ailleurs aucun impact sur la collecte régulière, qui se déroulera selon l’horaire habituel.

DERNIÈRE CHANCE POUR LES REBUTS VOLUMINEUX

Rappelons en terminant qu’une collecte des rebuts volumineux est prévue la semaine prochaine et qu’il faut s’y inscrire d’ici ce jeudi 1er juillet à 12 h pour en bénéficier. Le tout peut s’effectuer par téléphone au 418 862-2121 ou courriel à [email protected]

Pour être acceptées, les matières ne doivent pas peser plus de 75 kilos, mesurer plus de 1,5 mètre ou occuper un volume supérieur à 3 mètres cubes. Elles ne doivent pas non plus pouvoir être ramassées par la collecte régulière.