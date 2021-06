Inauguration des placettes intergénérationnelles et activités découvertes

La Ville de Rivière-du-Loup profite du lancement de la Politique de la famille et des ainés pour lancer deux éléments qui y sont étroitement liés. D’une part, le projet Viens jaser avec un ainé et, de l’autre, une programmation d’activités invitant à (re)découvrir les réalisations de la Politique.

Inspiré du concept Un banc pour écouter les ainés existant notamment en Ontario, des placettes ont été mises en place au parc Blais et devant l’hôtel de ville, ayant pour objet, tout simplement, d’inciter à la discussion intergénérationnelle. Sous peu, des idées de sujets apparaitront au sol, pour inspirer ceux qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour amorcer la discussion. Installées depuis quelques semaines, les chaises Adirondack rouges n’ont d’ailleurs pas manqué d’attirer les curieux. Les plus observateurs remarqueront qu’elles sont d’ores et déjà propices aux échanges spontanés entre les générations.

Question de découvrir les réalisations concrètes de la politique familiale et des ainés, une programmation spéciale se déroulera à compter de la mi-juillet. Chaque semaine, une activité permettant de découvrir l’un des «bébés» de la Politique sera proposée, par exemple une porte ouverte à l’atelier de menuiserie, une animation du parcours santé du parc du Campus-et-de-la-Cité ou un bain libre famille et ainés. Pour chacun, le Service loisirs, culture et communautaire publiera via sa page Facebook les détails de l’activité, son lien avec la Politique et ce qui a motivé la naissance de l’initiative.