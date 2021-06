Le Musée du Témiscouata pourra ouvrir

Initialement prévue le 24 juin, mais reportée faute d’employé, l’ouverture du Musée du Témiscouata aura bel et bien lieu ce mercredi 30 juin. Étienne Frenette, directeur général de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT), a confirmé l’information à Info Dimanche en début de semaine.

«Nous avons trouvé un employé, ça va être correct; il va travailler 35 heures par semaine. Le Musée du Témiscouata sera donc ouvert du mercredi au dimanche de 9 h à 17 h», a expliqué M. Frenette.

L’exposition Le Fléché au bout des doigts, réalisée par le Centre Marius-Barbeau de Montréal, sera présentée tout l’été au Musée du Témiscouata. Elle présente l’évolution du fléché, de ses origines à nos jours et conduit le visiteur dans un voyage historique, avec comme compagnons de route, les voyageurs, les Amérindiens, les Métis et les artisans québécois, qui ont fait, et qui font toujours, vivre le fléché.



La SHAT offre une promotion entre le Fort Ingall et le Musée du Témiscouata. En effet, à l’achat d’un billet pour le Musée, vous pourrez visiter le site historique gratuitement et vice-versa. Pour plus d’information sur les activités de la SHAT, visitez le www.fortingall.ca ou le www.museedutemiscouata.ca.