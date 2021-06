Carol-Anne Beauchemin se voit décerner la prestigieuse médaille du mérite

Au cours de la dernière année scolaire, Carol-Anne Beauchemin, une finissante du programme en santé, assistance et soins infirmiers (SASI) du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, s’est vu décerner la médaille du mérite de l’Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ).

La jeune femme de 32 ans de Rivière-du-Loup a raflé cette prestigieuse reconnaissance pour s’être distinguée par son attitude positive, sa volonté de se dépasser et surtout son professionnalisme, tout au long de son parcours scolaire. C’est avec beaucoup de fierté qu’elle a appris la bonne nouvelle, elle qui travaille actuellement dans une résidence privée pour personnes âgées. «J’étais vraiment très gratifiée de cette nouvelle. La médaille vient, en quelque sorte, boucler la boucle de mon parcours académique que j’ai débuté une dizaine d’années plus tôt et pour lequel je me suis tant investie.»

Le désir d’aider les gens

Avant de se tourner vers le programme en SASI du Pavillon‑de-l’Avenir, la jeune femme a œuvré plusieurs années dans le domaine de la santé. Elle a débuté sa formation comme infirmière auxiliaire, mais recherchait une plus grande proximité avec les patients. Elle s’est donc tournée vers le métier de préposée aux bénéficiaires. Des années plus tard, elle a ressenti le besoin de s’accomplir davantage et de relever de nouveaux défis, elle est donc retournée vers la profession d’infirmière auxiliaire.

Une personne déterminée, très impliquée

S’il faut en croire ses enseignantes, Carol-Anne s’est démarquée à plus d’un point de vue. Ses grandes forces sont sa détermination, sa curiosité insatiable et surtout sa soif d’apprendre. Tout au long de son parcours scolaire, elle fait preuve tout autant de sensibilité que de professionnalisme. Elle est aussi reconnue pour s’investir corps et âme dans tout ce qu’elle entreprend. À cet égard, elle a remporté la bourse du club Lion pour son implication scolaire. « C’est une jeune femme motivée, déterminée à faire une différence, résolue à œuvrer au mieux-être de sa communauté », de commenter l’une de ses enseignantes, madame Marylin Jutras.

En terminant, la finissante du CFPPA a tenu à remercier l’équipe du secteur santé. « Permettez-moi de les saluer une dernière fois, surtout de les remercier. Merci à mesdames Linda Arsenault, Suzanne Picard, Marilyn Jutras, Guylaine d’Amours, Tania Bélanger, Claire Lévesque, Karine Deschênes, Camilla Bourgoin et Sylvie Poirier. Vous êtes des personnes extraordinaires que j’ai eu le privilège de côtoyer durant mon parcours scolaire. »