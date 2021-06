Défi têtes rasées à la caserne de Rivière-du-Loup

Plusieurs pompiers se sont réunis à la caserne de Rivière-du-Loup, ce 26 juin, pour participer à un défi têtes rasées organisé entre eux. Ces derniers ont voulu montrer leur support à la cause, mais plus particulièrement à un de leur collègue, Denis Lévesque, atteint d’un cancer de mélyome multiple. Près de 3000 $ ont été amassés et seront remis à la Fondation de la greffe de moelle osseuse de l’Est-du-Québec.

C’est dans la bonne humeur qu’une quinzaine de pompiers se sont fait couper les cheveux. Certains venaient même d’autres casernes limitrophes. « Nous sommes tissés serrés, nous sommes une famille », explique M. Lévesque, pompier depuis presque 18 ans à la caserne de Rivière-du-Loup. Il confie que cet appui des siens, les encouragements reçus jour après jour l’aident à passer à travers cette grande étape de sa vie.

Sur la page du Go Fund Me de l’évènement, il est écrit que la solidarité est une valeur plus qu’ancrée au sein de leur équipe et que quand un pompier part au combat, ils y partent tous. Cette fraternité, elle était perceptible lors de l’évènement. Les rires chaleureux échangés, les applaudissements après chaque pompier rasé montraient tout l’amour qui règne entre eux.

À la fin de l’activité, Denis et sa conjointe, Denise Desbiens, ont remercié les pompiers pour leur grande générosité et leur geste. « Savoir qu’il y a du monde derrière nous quand on va moins bien, ça nous aide à continuer », a-t-elle souligné.

Plus de détails à venir dans l’Info Dimanche de cette semaine.