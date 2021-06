Centraide investit un montant record dans le Bas-Saint-Laurent

Centraide Bas-Saint-Laurent a annoncé le 22 juin que la générosité dont ont fait preuve ses milliers de donateurs lui permettra de redonner un montant record de 756 735 $ aux communautés du Bas-Saint-Laurent en 2021.

Un total de 48 organismes et projets communautaires bas-laurentiens pourront bénéficier de cette aide financière pour poursuivre leur mission auprès des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale.

Centraide a parcouru le territoire desservi par l’organisation avec sa Caravane des investissements pour aller à la rencontre des différentes communautés qui bénéficieront de ce soutien financier. Lors de cette tournée virtuelle, des acteurs clés de la région du Bas-Saint-Laurent ont eu l’occasion d’échanger avec Isabelle Genest et Maïté Blanchette Vézina, respectivement présidente-directrice générale et directrice régionale de l’organisation.

«Ce que l’on constate, c’est que la pandémie et ses contrecoups ont creusé les inégalités sociales qui affectaient déjà les personnes et les familles les plus vulnérables de notre société. Sur le terrain, les besoins sont grands, et ils le seront pour les années à venir», souligne Mme Genest.

Pour la première fois, les organismes associés à Centraide Bas-Saint-Laurent auront également accès à un fonds de mise à niveau afin de les appuyer dans des projets de rénovation, d’achat d’équipement ou de relocalisation, par exemple.

Ces investissements auront un impact tangible pour briser l’isolement social (grâce à l’action de 18 organismes), assurer l’essentiel (grâce à l’action de 12 organismes), soutenir la réussite des jeunes (grâce à l’action de 15 organismes) et bâtir des milieux de vie rassembleurs (grâce à l’action de 3 organismes).

En complément à la tournée virtuelle réalisée afin d’annoncer les investissements 2021, Mme Blanchette Vézina a récemment entamé une véritable tournée à travers le Bas-Saint-Laurent afin d’aller à la rencontre des organismes et des bénévoles du territoire. Déjà, elle a sillonné les secteurs de Rivière-du-Loup et de la Matapédia, et elle poursuivra son parcours tout au long de l’été.

Pour en savoir davantage sur les investissements de Centraide Bas-Saint-Laurent, il faut visiter le : https://centraidebsl.org/caravane-investissements-2021/.