Théodore le Remorqueur sera de passage au quai de Rivière-du-Loup

La réplique de Théodore Too dans la série télévisée pour enfants, Théodore le Remorqueur, fera son apparition au port de Rivière-du-Loup, ce dimanche. Familles et enfants sont invités à aller voir le bateau et le prendre en photo lors de son passage dans la région.

Construit en 2000, le bateau-remorqueur a quitté la Nouvelle-Écosse après 21 ans de service. Il a entamé un périple pour se rendre à Halifax en Ontario après avoir été acquis par un entrepreneur ontarien actif dans le milieu maritime, Blair McKeil.

Avant d’arriver à sa destination, le bateau, une figure importante du petit écran dans les années 90, fera des arrêts à différents ports. De cette façon, M. McKeil souhaite émerveiller les enfants, faire la promotion des carrières au sein du milieu maritime ainsi que sensibiliser à la protection des eaux.

Profitez du passage de Théodore le Remorqueur pour faire une sortie en famille et vous ressourcer au bord du fleuve.