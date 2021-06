Un parcours Parkinson au Bas-Saint-Laurent

En signe de solidarité et de soutien envers les 25 000 Québécois atteints de la maladie (100 000 personnes touchées avec les proches) que tous les Parcours Parkinson des régions du Québec convergeront dans la semaine du 12 au 18 septembre.

Sous le thème Bouger c'est la vie... Donner c'est l'espoir ! l’événement consiste en une activité de collecte de fonds qui promeut, de surcroît, l’activité physique, aussi reconnue comme une approche complémentaire à la médication pour améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec le Parkinson. Par souci de sécurité, c'est le retour de la formule virtuelle du Parcours Parkinson au Bas-Saint-Laurent.

Vous connaissez sans doute un parent, un proche, un(e) ami(e), un(e) collègue de travail affecté(e) par la maladie de Parkinson. Alors pendant l'été, ce sera l’occasion de participer à cet élan de solidarité et de créer un défi personnel, en bougeant seul, en famille ou entre amis, en marchant, en joggant, en jouant une partie de golf ou en pédalant, tout en choisissant le parcours, la durée en temps ou en kilomètres. Informez les gens autour de vous et invitez-les à vous encourager par un don à la cause. Parkinson Bas-Saint-Laurent et le comité organisateur du Parcours Parkinson invitent à la prudence en respectant les consignes sanitaires en vigueur au moment de la réalisation de votre défi.

Les inscriptions au parcours Parkinson Bas-Saint-Laurent sont ouvertes. Il est possible de s’inscrire en ligne dès maintenant comme participant ou de créer une équipe (entreprises comprises) en visitant parcoursparkinson.ca ou de joindre ce grand mouvement de défis solidaires en appuyant la cause par un don.

Si la situation le permet, Parkinson Bas-Saint-Laurent accueillera les membres, les parents, les amis et les sympathisants, au Parc Beauséjour de Rimouski, le samedi 18 septembre prochain, dès 13h00. Une randonnée symbolique est prévue vers 14h00.

En vous inscrivant, vous soutenez Parkinson Bas-Saint-Laurent dans le développement et le maintien des services de proximité pour les personnes touchées par la maladie afin qu’elles puissent continuer à se donner le pouvoir d’agir.