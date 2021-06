Trois nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent à la MRC des Basques

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent annonce que 3 nouveaux de COVID-19 ont été identifiés dans la MRC des Basques, il s'agit des seuls nouveaux cas sur l'ensemble du territoire bas-laurentien.

Au total, les autorités dénombrent 13 cas actifs au Bas-Saint-Laurent. Sur les 3 954 cas recensés depuis le tout début de la pandémie, 3 890 sont rétablis et 51 personnes en sont décédées.

Cas par MRC :

Kamouraska 673 Rivière-du-Loup 1346 Témiscouata 388 Les Basques 213 (+3) Rimouski-Neigette 823 La Mitis 178 La Matanie 251 La Matapédia 82 Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 3954

Il ne reste plus qu'une seule personne d'hospitalisée en lien avec la COVID-19 à Rimouski.

DONNÉES SUR LA VACCINATION

Voici la couverture vaccinale pour chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent (basée sur la population totale). C'est dans la MRC de Rimouski-Neigette où le taux de vaccination est le plus élevé avec 74%. Suivent ensuite la Matanie et le Témiscouata avec 71 %, Rivière-du-Loup et les Basques avec 70 %. Le Kamouraska et la Matapédia ferment la marche avec respectivement 66% et 65%.

Rimouski-Neigette 74%

Matanie 71%

Témiscouata 71%

Rivière-du-Loup 70%

Basques 70%

Mitis 68%

Kamouraska 66%

Matapédia 65%

Bas-Saint-Laurent 74,1%