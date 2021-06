Développement St-Godard vous invite à sa saison estivale 2021 à la Halte Lacustre du Grand Lac Squatec. Malgré les inconvénients de 2020-2021, l’équipe de Développement St-Godard s’est affairée à la création d’un nouveau projet de site festivalier. Un four à pain traditionnel fabriqué d’argile agrémente l’offre d’activité du nouveau site ainsi que la location de canots et kayaks et une halte gourmande.

C’est le 23 juin, que Développement St-Godard vous recevra dans le respect des mesures sanitaires, à l’inauguration de son nouveau site avec une programmation dès 15 h : masques créatifs, marionnettes, animation jeunesse, spectacles de Matante Loulou, 5 à 7, pizzas au four à bois et bistro. À 18 h, les activités se poursuivront avec le spectacle de Louise Marmen, la levée du drapeau et le discours patriotique. Et pour célébrer notre Fête nationale, le duo Les Zépouventables composé de Rosaline Deslauriers et Vincent Lacroix vous feront vibrer nos liens tissés serrés.

Développement St-Godard offrira différentes activités pour différents publics, à découvrir chaque semaine sur sa page Facebook du 23 juin au 28 aout et pour les Journées de la Culture, du 24 au 26 septembre.

Le Festival de musique et des arts traditionnels Le Jeune Archet est aussi de retour pour sa dixième édition du 20 au 22 aout prochain. Artistes et Artisan.e.s locaux vous y accueilleront. Vous y entendrez contes, chants, musique empreinte des répertoires traditionnels présentés par plusieurs artistes professionnels.

La Halte Lacustre du Grand Lac Squatec est localisée à Lejeune et offre un accès gratuit à un site écologique, sentier pédestre, belvédère et halte pique-nique.