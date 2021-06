Dégelis en fête les 2, 3 et 4 juillet

Le comité organisateur de Dégelis en fête annonce la tenue de l’événement les 2, 3 et 4 juillet prochain. Les gens ont besoin de joie, de bonheur et de divertissement en cette période difficile et l'équipe de Dégelis en fête se donne comme mission de mettre du soleil dans le cœur des Dégelisiens de tous les âges avec des surprises et des activités sécuritaires. Ainsi, elle lance la 3e édition de son événement estival!

Pour cette programmation adaptée, les activités offertes seront le 5 à 7 Pizza Optimiste à la Place de l’Acadie le vendredi, le gymkhana au Centre communautaire Dégelis les samedi et dimanche, ainsi que le tournoi de volleyball amical à la plage de Dégelis le samedi. À l’horaire le dimanche, la randonnée de canot, kayak ou planche à pagaie sur la rivière Madawaska, et le rallye bottine familial. Sans oublier un clin d'œil virtuel pour le 40e anniversaire du rodéo de camions de Dégelis.

NOUVEAUTÉ 2021

Une nouveauté cette année, le sac surprise Dégelis en fête qui permettra aux festivaliers de se divertir et d'avoir du plaisir en bulle familiale, lors de la soirée du samedi. Les gens sont invités à se procurer un sac réutilisable à l'effigie du Festival au cout de 20 $, et ainsi y découvrir des articles qui portent à la fête, ainsi que des produits alimentaires et régionaux à partager, pour la valeur de leur investissement.

Sur les 200 sacs en circulation, certains contiendront des cartes-cadeaux d'entreprises de service de Dégelis, d'une valeur qui variera entre 5 $ et 100 $. Il est possible de réserver son sac surprise à [email protected] ou à la Pharmacie Landry et Levasseur de Dégelis. Le samedi soir sera donc une soirée festive et pour l'occasion, un DJ mobile circulera dans les rues de la ville, histoire d'ajouter de la joie au cœur des festivaliers. Les familles seront invitées à partager en photo leur soirée et le contenu de leur sac sur la page Facebook de l'événement.

Merci aux précieux collaborateurs qui ont accepté de se joindre à la Ville de Dégelis pour réaliser cette 3e édition, spécialement au partenaire officiel, La Caisse des Lacs de Témiscouata.