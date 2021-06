Deux nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent, aucun au KRTB 

L'Institut national de santé publique du Québec rapporte deux nouveaux cas de COVID-19 pour le Bas-Saint-Laurent en ce 22 juin. Les autorités sanitaires dénombrent par ailleurs 12 cas actifs sur l’ensemble du territoire.

Les nouvelles infections ont été recensées dans la MRC de Rimouski-Neigette. Quant au nombre d’hospitalisations, il demeure stable à quatre. Personne ne se retrouve aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 3 949 cas de COVID-19 ont été confirmés au Bas-Saint-Laurent, dont 3 886 sont considérés comme rétablis. Le nombre de décès se chiffre toujours à 51.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

MRC de Kamouraska : 671 (-) (cas actifs : n.d)

MRC de Rivière-du-Loup: 1 348 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Témiscouata : 388 (-) (cas actifs : 0)

MRC des Basques : 209 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rimouski-Neigette : 822 (+2) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Mitis : 178 (-) (cas actifs : 0)

MRC de La Matanie : 251 (-) (cas actifs : 0)

MRC de La Matapédia : 82 (-) (cas actifs : 0)

À déterminer / inconnus : 0 (-)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 84 nouveaux cas pour un total de 374 095. De ce nombre, 361 675 personnes sont rétablies de la COVID-19 sur le territoire québécois. Malheureusement, 4 nouveaux décès ont été enregistrés, mais un seul est survenu dans les 24 dernières heures.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte également 161 hospitalisations, soit une diminution de 7 par rapport à la veille. Quarante personnes se retrouvent aux soins intensifs. 16 367 prélèvements ont été réalisés le 20 juin.