Une invitation à savourer Les Basques, à la carte

L’année 2020 a favorisé l’émergence d’un intérêt grandissant des consommateurs pour les produits locaux ainsi que la recherche d’espaces extérieurs où se ressourcer. Ainsi, au cours du mois de juin 2021, la nouvelle carte interactive Notre garde-manger sera mise en ligne au grand bonheur de la population des Basques et des touristes fervents d’expériences gustatives locales.

Le projet met de l’avant les acteurs agroalimentaires de la MRC Les Basques, leurs produits et les lieux où se poser, le temps d’un arrêt gourmand. Pour parcourir l’offre agroalimentaire, il faut se rendre au notregardemanger.ca .

Célébrer les saveurs et le savoir-faire de chez nous

Notre garde-manger c’est la célébration des saveurs de la MRC des Basques, des récoltes, des produits frais et maison, du savoir-faire artisanal et de la faim assouvie. C’est aussi la célébration d’un approvisionnement à la source, d’une relation privilégiée entre le consommateur et le producteur et de l’enthousiasme envers les produits locaux.

Plus concrètement, Notre garde-manger est un outil interactif convivial qui rassemble tous les acteurs agroalimentaires des Basques sur une même plateforme pour le pur plaisir de manger ce que le territoire offre de meilleur. De Trois-Pistoles à Saint-Guy, entre Saint-Éloi et Saint-Simon, il sera possible de découvrir (ou redécouvrir) des entreprises agroalimentaires, des restaurants, des projets communautaires et des lieux de pique-niques bucoliques. Notre garde-manger c’est une invitation à s’arrête et à savourer Les Basques, à la carte.

Pour ne pas manquer la mise en ligne officielle de la carte interactive il faut surveiller la page Facebook Notre garde-manger – MRC Les Basques.