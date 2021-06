Témiscouata-sur-le-Lac : André Brault tente sa chance dans le district 5

Il y aura une élection dans un deuxième district de Témiscouata-sur-le-Lac le 7 novembre prochain. André Brault sollicite l’appui des citoyens pour être le conseiller municipal du district 5. Actuellement, il a au moins un adversaire, soit Sébastien Gauthier de l’équipe de Denis Blais, candidat à la mairie.

«Je suis Montréalais de naissance et j’habite la ville de Témiscouata-sur-le-Lac depuis trois ans. Je suis retraité de TVA Montréal, entreprise pour laquelle j’ai œuvré pendant quarante-sept ans principalement au service de l’information. Je me suis impliqué au sein du syndicat pendant dix-sept ans et j’y ai occupé tous les postes y compris celui de président», a mentionné M. Brault à propos de son bagage professionnel.

Le candidat veut tenter de changer des choses : «Nous avons une magnifique ville, pleine de potentiel mais nous faisons du sur-place. Loin de moi l’idée de prétendre que je peux tout changer mais je pense qu’une vision extérieure pourrait aider à amener des solutions nouvelles. Il y a sûrement des gens ici qui ont de bonnes idées pour faire prospérer notre ville. Nous devons écouter la population et non pas tout décider en petit groupe derrière des portes closes.»

«Pourquoi avoir fusionné si c’est pour se diviser. Il serait peut-être temps de s’assoir à une même table et de crever l’abcès. Personne n’est idiot parce qu’il a une opinion différente. C’est en écoutant et en discutant calmement qu’on arrive à s’entendre. Je suis certain qu’avec de la bonne volonté nous pouvons y arriver. (…) Les possibilités sont nombreuses alors agissons en conséquence, arrêtons de perpétuer les conflits et allons de l’avant pour un avenir meilleur», a poursuivi André Brault qui entend travailler pour attirer de jeunes familles et de nouvelles entreprises.