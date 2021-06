Gemma D’Amours fête ses 100 ans

C’est le 10 juin 2021 que Gemma D’Amours a franchi le cap plus que respectable de 100 ans! Plusieurs personnes se rappelleront cette charmante dame comme la propriétaire avec son mari, feu Honoré Lavoie, d’un dépanneur sur la rue St-Cyrille à Rivière-du-Loup.

«Ta longévité est une preuve de ta grande sagesse et la jeunesse de ton cœur. Tu es pour nous une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère et une arrière-arrière-grand-mère. Bonne fête! Nous t’aimons.» C’est le message transmis par les membres de sa famille dont ses deux fils Maurice et Normand.

Depuis deux ans, Gemma D’Amours demeure à la Résidence Reine-Antier de Rivière-du-Loup. L’équipe d’Info Dimanche se joint aux membres de cette belle famille pour souhaiter à Mme D’Amours encore plusieurs moments de bonheur.