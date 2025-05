Le Grand Festival Canin de Dégelis mise sur la famille 

Avouons-le, réunir des centaines de chiens sur le même site durant une fin de semaine est certainement une bonne façon de piquer la curiosité d’enfants. Le comité organisateur du Grand Festival Canin de Dégelis a toutefois décidé d’aller encore plus loin afin de rendre la sixième organisation de son événement le plus familial possible. Aux compétitions canines s’ajouteront cette année de nombreux spectacles, des démonstrations, de l’animation et des jeux gonflables.

«Fête en famille», voilà d’ailleurs le thème donné à cette nouvelle présentation du festival, laquelle aura lieu du 15 au 17 aout, à Dégelis, au Témiscouata. Un choix conscient qui ne laisse aucun doute sur l’ambition des organisateurs de renforcer le caractère inclusif et festif du rendez-vous annuel.

«Nous voulons que chaque membre de la famille puisse vivre un moment mémorable durant notre 6e édition. Le Grand Festival Canin, c’est bien plus qu’un événement canin : c’est une célébration du vivre-ensemble», a souligné le président du festival, Marcel Morin, lors d’une conférence de presse tenue le 28 mai.

Dans cette idée, un espace de jeux gonflables, ainsi qu’un clown animateur spécialisé en sculptures de ballon et en maquillage pour enfants, seront présents sur le site. À cela s’ajouteront également d’autres surprises.

«Nous sommes les seuls dans l’Est-du-Québec à avoir une offre aussi grande. Notre site nous permet vraiment d’en avoir pour tous les gouts. Les spectacles d’Alexandra Côté avec ses chiens, par exemple, c’est vraiment quelque chose à voir!», a soutenu M. Morin, rappelant que plusieurs chiens seront aussi accessibles auprès des éleveurs.

Des membres du comité organisateur avec Nathalie Marquis. Photo : Marc-Antoine Paquin

NEUF SPORTS CANINS

Le Grand Festival Canin de Dégelis a également bonifié son volet des sports canins avec l’ajout de plusieurs compétitions inédites, en vue de sa présentation du mois d’aout. Les visiteurs pourront notamment observer des compétitions de Up Dog (une épreuve combinant agilité et frisbee), de Sprinter (une course au leurre de vitesse) et de Rally-), un parcours d’habilités et de concentration qui comprendra aussi un volet «fun match».

Le rendez-vous mettra aussi de l’avant des compétitions d’obéissance, de sport ratier, de détection d’odeurs, de frisbee et de course au leurre récréative.

«Au total, on s’attend à accueillir plus de 300 participants en provenance du Québec, du Nouveau-Brunswick et même de l’Ontario», a soutenu Marcel Morin qui est à la tête d’un comité de 14 bénévoles. Il précise que l’épreuve de saut aquatique, le «dock diving», prendra relâche en raison du climat d’incertitude avec les États-Unis, mais qu’elle sera de retour à l’été 2026.

«POUR TOUT LE MONDE»

Le Grand Festival Canin de Dégelis sera de retour sur un site stratégique situé à proximité de l’aréna. Des kiosques d’éleveurs et d’entrepreneurs seront de retour afin d’offrir une vitrine sur le savoir-faire local et des échanges enrichissants pour les passionnés du monde canin. Plusieurs invités de choix seront aussi présents afin de vulgariser leurs connaissances, dont Chloé Demontigny-Côté, fondatrice du regroupement «Les Éleveurs Canins Certifiés du Québec».

Nathalie Marquis, propriétaire de l’élevage Marquis de Newton, récipiendaire à deux reprises du Coup de cœur du public, sera aussi de retour.

«Ce sera ma quatrième visite et j’en suis honorée, a-t-elle partagé. Quand on dit que le Grand Festival est une sortie familiale par excellence, c’est vrai. C’est un festival super intéressant. J’en fais plusieurs, je fais beaucoup de salons, mais celui de Dégelis demeure un de mes préférés!»

«Avec le festival, on se rend compte qu’il y a toutes sortes de choses qu’on peut faire avec son chien. Il n’y a pas que la marche à la laisse. Ça peut devenir une activité très active et le chien est vraiment participatif», a résumé Marcel Morin.

Plus de détails sur la programmation et l’horaire sont disponibles au https://www.festivalcanin.com.