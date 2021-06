Un été rempli de surprise à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac dévoile sa programmation estivale 2021 avec une foule d’activités pour tous les âges et tous les goûts.

Le coup d’envoi de cette programmation est le spectacle en ligne du groupe Rockin’ Blues, le 23 juin prochain. Stéphane Michaud et Dany Provencher offriront une heure de musique avec les plus grands classiques de la fête nationale. Le spectacle a été filmé dans un décor enchanteur, à la plage du quartier Notre-Dame-du-Lac, devant le magnifique lac Témiscouata. Les citoyens pourront donc l’écouter dans le confort de leur salon ou encore autour d’un feu de camp avec leurs proches. Une belle façon de se mettre dans l’ambiance des festivités de la Fête nationale. Le spectacle sera disponible en ligne gratuitement sur la page Facebook Loisirs Témiscouata-sur-le-Lac et sur le site web de la Ville au www.temiscouatasurlelac.ca.

Parmi les activités phares de la programmation, notons les nouveautés Les Mercredis Découvertes et les Activités Spontanées où les citoyens auront droit à des activités ludiques ou encore à des événements surprises ou des performances musicales inusités, et ce, dans différents lieux de la Ville tout au long de l’été. Il y aura le retour d’activités ayant connu beaucoup de succès l’an dernier, par exemple : l’atelier de skate, le 10 juillet au Parc Clair Soleil et l’initiation au paddle board sur le lac Témiscouata, le 17 juillet prochain.

À ne pas manquer également, le spectacle intime de Vincent Vallières au Beaulieu Culturel du Témiscouata, le 6 juillet, et le cinéparc Ciné Métro, les 23 et 24 juillet prochains.

Les citoyens pourront également bouger durant tout l’été avec le retour du yoga tous les lundis soirs à la plage de Notre-Dame-du-Lac ainsi que la danse en ligne au Parc Clair Soleil et la danse fitness à la plage de Cabano, les mardis soirs.

De plus, les plages seront sous surveillance tous les jours de 10 h 30 à 18 h, du 24 juin au 20 août.

Pour connaître tous les détails, il faut la programmation en ligne ou encore la section Événements au www.temiscouatasurlelac.ca.