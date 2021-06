Les vélos traversent gratuitement sur NM Trans-Saint-Laurent

Bonne nouvelle pour la clientèle cycliste. La Traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon annonce une baisse de la tarification pour une personne qui souhaite traverser à bord du NM Trans-Saint-Laurent avec son vélo.

Dorénavant, un cycliste devra seulement payer le tarif pour un passager et ce sera gratuit pour son vélo.

«Cette modification tombe à point pour tous les cyclistes et adeptes de cyclotourisme en ce début de saison estivale. Ils pourront planifier un passage dans nos belles régions et profiter d’une traversée spectaculaire sur le majestueux fleuve Saint-Laurent», commente le capitaine et directeur général, Marco Ouellet, ajoutant que le passage est gratuit pour les véhicules électriques depuis déjà longtemps.

Les cyclistes pourront aussi pourront profiter du tarif excursion aller-retour pour piéton, qui permet un débarquement sur l’autre rive avec un retour dans la même journée pour 25 $.

EXCELLENTE SAISON À VENIR

Par ailleurs, la Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon entrevoit une excellente saison. Les demandes d’informations ont décuplé sur les réseaux sociaux. L’horaire à 4 traversées quotidiennes de chacune des rives, annulé l’an dernier à cause de la pandémie entrera en vigueur à compter du 23 juin.

Pour de plus amples renseignements sur la tarification et les horaires, consultez le traverserdl.com.