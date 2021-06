Un nouveau visage au bureau de Rivière-du-Loup de Bernard Généreux 

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, accueille Denise Bossinotte, native de Rivière-du-Loup, au sein de son équipe. La nouvelle adjointe de circonscription dessert la population des MRC de Kamouraska et Rivière-du-Loup au local du 277 rue Lafontaine, à la suite du départ à la retraite d’Hélène Leclerc.

Mme Bossinotte est détentrice d'une maîtrise en enseignement et d'un baccalauréat ès arts. De plus, elle cumule une vaste expérience en enseignement de la bureautique. Elle a fait du secrétariat sa carrière autant auprès d’organismes publics que d’entreprises privées. Cette dernière mettra son savoir-faire et ses compétences au service de la population.

«Je suis très heureux d’accueillir Denise Bossinotte, une ressource qui saura aiguiller les citoyen(ne)s qui cherchent à dénouer les impasses dans leurs dossiers qui relèvent de ministères variés, soit autant de la pension de la vieillesse, de l’assurance-emploi ou de l’immigration, et bien plus encore. Ces vastes connaissances seront mises à contribution. Je lui souhaite de s’épanouir professionnellement au sein de notre équipe», déclare le député Bernard Généreux.

Il est à noter qu’en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires en vigueur, il n’est présentement pas possible de prendre rendez-vous directement au bureau en présentiel. Le service est offert par téléphone et via les médias sociaux du député. Les heures d’ouverture sont de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 9 h à midi le vendredi. Le numéro de téléphone du bureau de circonscription de Rivière-du-Loup est le 418 868-1280.