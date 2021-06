Le parc national du Lac-Témiscouata et le Fort Ingall renouvellent et bonifient leur partenariat

Dès le 21 juin 2021, le service de navette nautique entre le parc national du Lac-Témiscouata et le site historique du Fort Ingall reprendra du service. De plus, l’offre sera bonifiée cette année avec l’ajout d’une ambiance sonore à saveur historique où un sympathisant américain, John Baker, explique sa vision de la guerre de l’Aroostook.

Le directeur de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata, Étienne Frenette, qui gère le Fort Ingall, est d’avis que «cet ajout répond parfaitement à la mission du Fort Ingall, soit la valorisation de l’Histoire, dans un contexte de détente et de divertissement».

Rappelons que le forfait permet aux visiteurs du parc national du Lac-Témiscouata de monter à bord de la navette l’Épinoche pour aller visiter le Fort Ingall. Durant environ une demi-journée, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des soldats britanniques, de visiter les expositions et de voir le fonctionnement d’une arme à poudre noire avant de retourner au parc national.

Notez que, de façon exceptionnelle, le Fort Ingall offrira la visite gratuitement aux enfants qui participent au forfait. Les visiteurs qui voudraient participer à l’expérience doivent réserver leur place auprès du parc. Le forfait est totalement gratuit pour les 17 ans et moins en contexte familial. Le forfait entrera en fonction à partir du 21 juin 2021.

Le partenariat entre les deux organisations se voit aussi bonifié par une toute nouvelle gamme de produits communs à l’effigie des deux sites. Ceux-ci seront vendus dans les boutiques des deux côtés du lac Témiscouata. Le directeur du parc national du Lac-Témiscouata, Denis Ouellet, est d’avis que ce nouveau partenariat permettra aux gens de développer un sentiment d’appartenance envers le Témiscouata et qu’il permettra de favoriser la coopération et l’unité dans le milieu touristique. De plus, il estime que cette entente sera une plus-value pour les deux organisations.