Chirurgies : on commencera le rattrapage à l’automne

Le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dr Jean-Christophe Carvalho, a confirmé à Info Dimanche que le rattrapage des chirurgies reportées en raison de la pandémie pourra se faire à compter de l’automne prochain.

«Nous reviendrons à 100 % de la capacité du volume opératoire à l’automne et nous visons le rattrapage complet pour le mois de mars 2023», a précisé M. Carvalho. Ce ne sera pas un petit défi puisque près de 3 000 chirurgies ont été reportées au Bas-Saint-Laurent du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

«À Rivière-du-Loup, 1 200 personnes sont en attente d’une chirurgie et 1 700 à Rimouski», a noté le Dr Carvalho. De 40 à 50 patients attendent depuis plus de 6 mois à Rivière-du-Loup, ce qui est peu si l’on compare à plus de 400 à Rimouski. Avant la pandémie, on parlait d’une trentaine de cas. On compte 10 patients qui attendent depuis plus d’un an à Rivière-du-Loup et 160 à Rimouski pour un délai similaire.

Selon le président-directeur général adjoint du CISSS, la situation s’était améliorée même en temps de pandémie puisqu’à l’automne 2020, le Bas-Saint-Laurent avait pu ramener de 700 à 400 les chirurgies retardées de plus de 6 mois.

Pour que cette opération de rattrapage se passe bien, le Dr Jean-Christophe Carvalho a conclu en soulignant que cela va dépendre beaucoup des ressources qui pourront être mises en place, notamment pour effectuer les chirurgies supplémentaires.