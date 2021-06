Rivière-du-Loup se donne une nouvelle image de marque

L’ancienne avait près de 40 ans, la Ville de Rivière-du-Loup a dévoilé lundi sa nouvelle image de marque. Une démarche planifiée depuis quelques années, les changements apportés à différents endroits, notamment au niveau de la signalisation, seront mis en place progressivement, plus précisément d’ici la présentation de la 56e Finale des Jeux du Québec à compter du 4 mars 2022 à Rivière-du-Loup.

«Nous offrons aux Louperivois une nouvelle raison de regarder en avant», a lancé Sylvie Vignet, mairesse. En effet, ce dévoilement a eu lieu lors de la première journée pour laquelle la MRC de Rivière-du-Loup se retrouvait en zone de couleur jaune en lien avec la pandémie et ce, après plusieurs mois avec des restrictions plus sévères. D’ailleurs, les élus, les employés municipaux et les représentants des médias ont participé à la conférence de presse en présentiel à l’hôtel-de-ville.

«Avec toutes les réalisations qui s’opèrent actuellement dans notre belle ville, et à l’aube d’une période beaucoup plus positive tant sur le plan économique que social, nous avons jugé qu’il était temps de faire peau neuve et de nous redéfinir», a expliqué Mme Vignet. «Le logo repensé présente ce qu’est la ville aujourd’hui et ce qu’elle sera demain», a-t-elle ajouté à propos de cette nouvelle image de marque que l’on met en place pour les 30 prochaines années.

«L’icône de la nouvelle image de marque représente le carrefour que nous sommes, une distinction qui nous est propre depuis le 19e siècle et qui, encore aujourd’hui, est largement significative pour la ville, sa population», a précisé le directeur du Service des communications, Pascal Tremblay. «L’icône représente également le dynamisme des gens d’ici, la vitalité de nos entreprises et la proximité des services», a poursuivi M. Tremblay qui s’est dit extrêmement fier de cette réalisation.

Le concept final comprend un logo épuré avec des versions adaptatives selon l’utilisation qui en est faite. Les quatre demi-cercles rappellent selon leur positionnement à certains égards les chutes de la rivière du Loup et les vagues du fleuve Saint-Laurent, deux éléments importants du patrimoine naturel et des attraits touristiques de la ville.

La décision de doter la Ville d’une nouvelle image de marque s’inscrit également dans la volonté de repenser l’affichage aux entrées de ville et dans les rues. Si la conception du nouveau logo a couté une somme de 6 000 $, la signalisation et le matériel visuel nécessitent un investissement de 329 000 $, de l’argent prévu au budget selon les élus.